De acordo com uma nota do Governo a que a Lusa teve acesso, foram apresentados até ao momento 706 "pedidos de negociação" de pagamento de impostos e taxas por empresas e contribuintes individuais, no valor total de quase 920 milhões de escudos (8,3 milhões de euros), ao abrigo das medidas extraordinárias fiscais e temporárias devido à pandemia.

Os contribuintes cabo-verdianos vão poder regularizar dívidas ao fisco em até cinco anos de prestações mensais, conforme previsto no Orçamento Retificativo para 2020, que entrou este mês em vigor, como forma de mitigar as consequências da crise económica resultante da covid-19.