A listagem em causa, com 564 candidatos aprovados em universidades e institutos politécnicos de todo o país, obriga ainda à solicitação de visto para estudante em Portugal, através da secção consular da Praia ou no escritório consular no Mindelo.

Estes estudantes são colocados em universidades portuguesas ao abrigo do programa "Estudar e Investigar em Portugal", com vagas específicas para estudantes internacionais fixadas de forma autónoma e em concursos especiais de acesso e ingresso em cada estabelecimento de ensino superior.