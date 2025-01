"Importa lembrar que, para além da escassez de recursos, a implementação desta iniciativa [Um distrito, um hospital] tem sido realizada num contexto de adversidades múltiplas incluindo eventos climáticos extremos que danificaram 472 unidades sanitárias desde 2019", disse o chefe de Estado durante a inauguração do hospital distrital de Matutuine, na província de Maputo, no sul do país.

Segundo o Presidente moçambicano, outras 32 unidades sanitárias foram destruídas durante ataques terroristas que afetam desde 2016 a província de Cabo Delgado, no norte do país.

Não obstante essas destruições, o Presidente moçambicano assegurou que a rede hospitalar cresceu nos últimos cinco anos no país, sobretudo com a implementação da iniciativa presidencial "Um distrito, um hospital".

Nyusi declarou que o país agora fornece cobertura hospitalar direta a pelo menos 4,4 milhões de pessoas, apontando igualmente melhorias dos indicadores face ao rácio populacional para cada unidade hospitalar, que desceu de 17.514 utentes em 2019, para 16.393 para uma unidade de saúde em 2024.

"Em 2019, apenas 29%, ou seja, 45 dos 154 distritos do nosso país, possuíam hospital distrital (...) Com a implementação da iniciativa, em cinco anos, desde 2019, entraram em funcionamento oito hospitais distritais", declarou Filipe Nyusi.

Nyusi afirmou ainda que de 2019 para 2023 reduziu-se de 12 para 10 quilómetros a distância percorrida nas zonas rurais até chegar a uma unidade sanitária.

O Presidente anunciou que Moçambique tem garantias de financiamento para a construção de mais 12 hospitais distritais com arranque ainda este ano, no quadro da mesma iniciativa presidencial.

Segundo dados do mais recente anuário do Instituto Nacional de Estatística (INE), o número de unidades de saúde em Moçambique aumentou 10% nos últimos cinco anos chegando a 1.841, de todos os tipos, no final de 2023.

De acordo com o documento, com dados do período desde 2019, que a Lusa noticiou anteriormente, Moçambique atingiu 15 hospitais centrais e provinciais, 55 hospitais distritais, rurais e gerais, 1.659 centros de saúde e 112 postos de saúde no final de 2023.

Em 2019, o total de unidades de saúde em funcionamento, segundo o INE, era de 1.674, traduzindo-se num balanço de 167 infraestruturas em funcionamento, sobretudo centros de saúde.

PYME(PVJ) // ANP

Lusa/Fim