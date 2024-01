Em comunicado, a Câmara Municipal do Porto revelou que os espólios vão ficar disponíveis na primeira versão da Biblioteca Digital Eugénio de Andrade, que será apresentada na sexta-feira, dia do nascimento do poeta que nasceu em 1923 e morreu em 2005.

A apresentação irá decorrer pelas 11:30 na casa onde o autor viveu no Porto e que será o futuro polo da "biblioteca errante" enquanto Casa da Poesia Eugénio de Andrade, no Passeio Alegre.

As coleções vão estar acessíveis a navegação através do desenho da exposição "Eugénio de Andrade: A Arte dos Versos", com curadoria de Jorge Sobrado e Rita Roque, que esteve presente nas duas cidades, da cronologia do autor e da natureza dos objetos do poeta, que nasceu a 19 de janeiro de 1923 em Póvoa de Atalaia, no concelho do Fundão.

A Biblioteca Digital Eugénio de Andrade será coordenada pelo Museu e Bibliotecas do Porto, pretendendo "ser mais um passo na democratização do campo do conhecimento em torno do poeta, defendendo e valorizando a vida e obra do autor", destacou a autarquia.

O lançamento da plataforma digital está integrado nas comemorações do centenário do poeta, que, em 2023, uniu os municípios do Porto e do Fundão num programa comemorativo, que culminou na assinatura de um contrato interadministrativo de cooperação.

Com o lançamento desta biblioteca digital passam a ser seis os núcleos do projeto Biblioteca Errante.

