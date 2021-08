Mais de 300 migrantes do navio dos MSF vão desembarcar na Sicília

O navio "Geo Barents", da organização Médicos sem Fronteiras (MSF), com 322 migrantes resgatados no Mediterrâneo recebeu durante a noite autorização das autoridades italianas para desembarcar no porto de Augusta, na Sicília, após vários dias de espera.