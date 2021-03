A situação agravou-se na semana passada depois das chuvas torrenciais que arrastaram e espalharam os detritos por toda a cidade, ameaçando inclusivamente a circulação ferroviária, e obrigando os órgãos de defesa e segurança a intervir nas ações de limpeza.

O problema começou depois de o Governo Provincial de Luanda rescindir os contratos com as empresas de recolha por incapacidade de pagar as dívidas, que ascendiam aos 308 milhões de euros até novembro do ano passado.

Nas últimas 72 horas, segundo o balanço do comando provincial de Luanda, registaram-se 15 acidentes de viação de que resultaram cinco mortos e 87 feridos.

Foram também apreendidas 11 armas de fogo, das quais seis metralhadoras AKM, quatro pistolas e uma espingarda e detidos 152 cidadãos, presumíveis autores de diversos crimes.

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel, foram apreendidas duas motorizadas e multados 235 automobilistas por diversas infrações.

RCR // VM

Lusa/Fim