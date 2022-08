Os resgates dos 255 migrantes, incluindo 170 da África subsariana e 85 tunisinos, aconteceram "na noite de 05 para 06 de agosto", referiu a guarda costeira num comunicado hoje publicado na rede social Facebook.

As 17 tentativas frustradas pelas patrulhas tiveram como ponto de partida "a costa leste da Tunísia" e tinham como destino as costas italianas, segundo o porta-voz da guarda, Houcem Eddine Jebabli, citado no comunicado de imprensa.

Uma quantia de dinheiro em moeda estrangeira não especificada foi também apreendida pelas autoridades, segundo aquele responsável, que acrescentou que, na sexta-feira, a guarda nacional deteve, "numa operação preventiva", cinco pessoas que "se preparavam para realizar uma operação de migração irregular a partir da costa da província de Sousse, no leste do país".

Já em 18 de julho, a guarda costeira da Tunísia tinha anunciado ter resgatado 455 migrantes -- 289 da África subsaariana e os demais tunisinos -- em várias operações realizadas nas costas norte, leste e sul do país.

Na primavera e no verão, graças ao clima mais ameno, o número de tentativas de migração irregular de tunisinos e de outros países da África subsaariana para a Europa tende a aumentar.

A Itália é um dos principais pontos de entrada na Europa para migrantes do norte da África, vindos principalmente da Tunísia e da Líbia, dois países de onde as saídas para a Europa voltaram a aumentar acentuadamente nos últimos dois anos.

Entre 01 de janeiro e 22 de julho de 2022, 34.000 pessoas chegaram por via marítima à Itália, um aumento significativo em relação às 25.500 registadas no mesmo período de 2021 e 10.900 em 2020, segundo o Ministério do Interior italiano.

