O documento apresentado hoje na Assembleia Nacional refere que do total de 2.702 angolanos nesta situação, 687 cidadãos estão em países fronteiriços - 185 na Namíbia, 112 na Zâmbia, 367 na República Democrática do Congo (RDCongo) e 23 na República do Congo.

Portugal é o país que acolhe o maior número de cidadãos angolanos (728), seguindo-se a África do Sul, com 536, o Brasil, com 200, e a Índia, com 157.