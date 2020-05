A medida consta de uma resolução do Conselho de Ministros, de 13 de maio e consultada hoje pela Lusa, que altera o regime aprovado anteriormente pelo Governo com as medidas dirigidas à proteção social das famílias e dos rendimentos dos trabalhadores que operam no setor informal da economia cabo-verdiana, "afetados pelas medidas restritivas de combate ao novo coronavírus".

Em causa está um subsídio de 10.000 escudos (90 euros), atribuído inicialmente para o mês de abril como uma das medidas do Governo para mitigar os efeitos da pandemia e do estado de emergência, que fechou a generalidade das empresas cabo-verdianas em 29 de março, obrigando ao dever geral de recolhimento e proibindo deslocações.