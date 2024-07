As provas realizadas foram Matemática A (11.635 provas), Matemática B (1.475), Matemática Aplicada às Ciências Sociais (2.578) e Filosofia (3.408).

A segunda fase dos exames finais nacionais deste ano começou na quinta-feira e termina na próxima quarta-feira e destina-se, nomeadamente, a alunos que pretendem melhoria de nota ou que tenham reprovado nas disciplinas em que realizaram provas na primeira fase.

Na semana passada foram efetuadas 35.270 provas, para as quais havia 38.613 inscritos.

Na terça-feira decorrem os exames de História A e B, Geometria Descritiva A, Desenho A, Biologia e Geologia, enquanto na quarta-feira são as provas de Inglês, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano e Mandarim.

Na primeira fase, que ocorreu em junho, foram realizadas 236.060 provas, para as quais havia 291.793 inscritos, de acordo com o JNE.

Os resultados da primeira fase foram divulgados na segunda-feira e as notas subiram em 13 das 25 disciplinas sujeitas a exame. Apenas em Biologia e Geologia, a prova mais concorrida, a média foi negativa (9,9 valores).

Em comparação com 2023, a média desceu a Português (de 12,5 para 11,1 valores), mas os resultados dos alunos melhoraram a Física e Química (11,6 valores) e a Matemática A (12,2 valores).

Este ano, os alunos do 12.º ano ainda beneficiaram das regras excecionais aplicadas na sequência da pandemia da covid-19, mas os alunos do 11.º ano tiveram já de realizar as provas necessárias para a aprovação e conclusão das disciplinas.

ER (RCS/MCA) // FPA

Lusa/Fim