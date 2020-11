Mais de 12,5 milhões de toneladas de lixo depositadas no mar anualmente em Moçambique -- Governo

Mais de 12,5 milhões de toneladas de lixo plástico são depositadas no mar anualmente em Moçambique, um problema que as autoridades querem combater, disse hoje a ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas.