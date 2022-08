Esta ajuda aos pastores, dos concelhos de Gouveia e Celorico da Beira, no distrito da Guarda, pretende ser uma antecipação aos apoios do Governo, explicou à Lusa o presidente da Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela (ANCOSE), Manuel Marques.

"Temos neste momento condições, através da ANCOSE, para começar, em primeira linha, a dar palha e ração aos pastores, aliás, como aconteceu nos incêndios de 2017, em que a ANCOSE se antecipou a todas as instituições", indicou.

O dirigente da associação, com sede em Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, referiu que foi identificada, até ao momento, a necessidade de apoio a 12 pastores dos concelhos de Gouveia e Celorico da Beira (distrito da Guarda), no âmbito de um levantamento que decorre e que foi pedido pelo Ministério da Agricultura.

"Os danos não são fáceis de calcular. Não há uma estimativa fixa. Foram identificados 12 pastores dos concelhos de Gouveia e Celorico da Beira, mas pode chegar aos 15/16", estimou.

Manuel Marques manifestou-se "muito preocupado" com as consequências dos incêndios no setor da pastorícia, alertando para a possibilidade de estar em risco a produção do queijo da serra da Estrela.

"Estou muito preocupado. Os pastores quando virem os animais mal nutridos vão sofrer muito com isso e corremos o sério risco de que eles vendam o seu rebanho ou parte dele, o que é prejudicial para a produção do queijo da serra da Estrela", apontou.

Nesse sentido, Manuel Marques sublinhou que neste momento a principal necessidade dos pastores é que seja garantida a alimentação dos rebanhos, apelando a uma maior celeridade dos apoios.

"A principal necessidade é a alimentação. Os fenos arderam, os pastos arderam e os animais não podem comer cinzas. Temos de agir rápido, pois os pastores e os animais não se compadecem à espera. Temos de os socorrer", afirmou.

Além dos apoios para fazer face aos prejuízos dos incêndios, o responsável da ANCOSE lembrou que os pastores necessitam de ajuda para responder aos problemas da seca.

"Ontem tivemos uma reunião com o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, por causa da seca, e existem apoios que são reclamados, como a antecipação do subsídio aos pastores, que são pagos em regra em outubro, a isenção da Segurança Social e donativos de ração e palha, como aconteceu em 2017", descreveu.

O Parque Natural da Serra da Estrela é a maior área protegida portuguesa e o incêndio que lavra há 11 dias na zona, encontrando-se em resolução desde a noite de quarta-feira, terá destruído mais de 25 mil hectares (sensivelmente um quarto da área total) em seis concelhos, de acordo com dados preliminares avançados pelas autoridades.

Este fogo deflagrou no dia 06 de agosto em Garrocho, no concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, tendo chegado a ser dado como dominado no sábado, dia 13, já depois de ter atingido outros concelhos do distrito da Guarda. Contudo, na segunda-feira, sofreu uma reativação.

O fogo consumiu parte substancial do Parque Natural da Serra da Estrela, uma área natural protegida e classificada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

Num ponto de situação feito hoje, pelas 12:00, na sede nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANEPC), no concelho de Oeiras (distrito de Lisboa), o comandante nacional da ANEPC, André Fernandes, indicou que mais de 1.500 operacionais e cinco meios aéreos continuam em operações nos incêndios da serra da Estrela e das Caldas da Rainha, atualmente em resolução, para evitarem reativações.

As previsões meteorológicas para os próximos dias apontam para um aumento das temperaturas e baixa humidade.

