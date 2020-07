De acordo com a proposta de lei do Orçamento do Estado Retificativo, que dentro de uma semana volta à Assembleia Nacional para votação final, as Forças Armadas contam com um ligeiro aumento da dotação para 2020, que passa a ser de 1.154 milhões de escudos (10,3 milhões de euros).

Apenas para o primeiro ano de aplicação do novo estatuto dos militares -- a implementar faseadamente de 2020 a 2022 -, o Governo reserva, na proposta orçamental, uma verba de 118 milhões de escudos (um milhão de euros), ligeiramente abaixo dos valores anunciados anteriormente.