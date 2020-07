Do total dos deslocados, que correspondem a 287 famílias, 256 famílias (1.557 pessoas) encontram-se em abrigos precários em dois campos improvisados para deslocados nas aldeias de Chibuto e Muda Serração, a sul do posto administrativo de Inchope, segundo dados do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) de Manica.

Outras 31 famílias (215 pessoas), que fugiram dos ataques nas aldeias de Mucorodzi, Madziachena e Pindanganga, mais a norte do distrito de Gondola, estão distribuídas em vários abrigos e residências de parentes nas periferias da vila sede distrital e no bairro Cuzuana, no posto administrativo de Cafumpe, indicam os mesmos dados.