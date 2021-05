As negociações diplomáticas intensificaram hoje ao final do dia com o objetivo de chegar a um cessar-fogo entre Israel e o movimento islâmico Hamas, que controla Gaza, num cenário de aumento dos combates.

A atual escalada de violência no Médio Oriente provocou a morte a 232 palestinianos em Gaza, entre os quais 64 menores, e 1.620 feridos.

Em Israel morreram 12 pessoas, entre as quais dois menores, e registam-se 340 feridos.

Os combates começaram em 10 de maio, após semanas de tensões entre israelitas e palestinianos em Jerusalém Oriental, que culminaram com confrontos na Esplanada das Mesquitas, o terceiro lugar sagrado do islão junto ao local mais sagrado do judaísmo.

Ao lançamento maciço de foguetes por grupos armados em Gaza em direção a Israel opõe-se o bombardeamento sistemático por forças israelitas contra a Faixa de Gaza.

O conflito israelo-palestiniano remonta à fundação do Estado de Israel, cuja independência foi proclamada em 14 de maio de 1948.

