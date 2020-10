Nas últimas 24 horas, registaram-se quatro óbitos, dois de Luanda e dois da Huíla, um homem e três mulheres, de 42, 56, 57 e 80 anos.

Dois casos de infeção pelo novo coronavírus foram reportados em Benguela, dois no Cuanza Sul, dois na Huíla e 91 em Luanda, com idades entre 2 meses e 69 anos, sendo 52 de sexo masculino e 45 do feminino.