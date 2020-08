Dos 80 casos hoje reportados, seis são menores de 5 anos, lê-se num comunicado distribuído à comunicação social.

Os novos casos estão distribuídos entre as províncias de Maputo (20), Cabo Delgado (09), Tete (01), Nampula (09), Manica (01), Gaza (03)e cidade de Maputo (37).

"Os casos hoje reportados encontram-se em isolamento domiciliar. Neste momento decorre o processo de mapeamento dos seus contactos", acrescenta o comunicado.

Das 3.195 infeções que o país já registou, 2.961 casos são de transmissão local e 234 casos são importados.

O Ministério da Saúde contabiliza 1.406 indivíduos (44%) totalmente recuperados, havendo também o registo de 20 óbitos.

A cidade de Maputo possuiu o maior número de infeções ativas, com 807, seguido da província de Maputo, com 318, e Nampula, com 239,sendo que as restantes seguem com menos de 180 casos.

Desde o anúncio do primeiro caso, em 22 de março, o país testou um total de 83.886 pessoas suspeitas e foram rastreadas pouco mais de 1,8 milhões de pessoas.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 793.847 mortos e infetou mais de 22,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

