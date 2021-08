Do total de 1.301 resultados recebidos, o ministério cabo-verdiano avançou que há 59 casos novos positivos de infeção pelo novo coronavírus, numa taxa de positividade de 4,5%.

A maioria dos novos infetados foi registada na cidade da Praia (26), na ilha de Santiago, cujos outros municípios também têm novos casos, nomeadamente Santa Catarina (sete), dois cada em Santa Cruz e São Salvador do Mundo, e um em São Miguel.

Os restantes casos foram registados no Maio (seis), Boa Vista (quatro), São Vicente (quatro), Sal (dois), Ribeira Brava de São Nicolau (um), e Fogo com quatro, sendo três em São Filipe e um nos Mosteiros.

Em mais um dia sem registo de qualquer óbito associado à covid-19, as autoridades de saúde de Cabo Verde deram alta a mais 21 pessoas, elevando para 33.371 os casos considerados recuperados.

Desde o início da pandemia, Cabo Verde já diagnosticou 34.171 casos positivos acumulados, dois quais 298 resultaram em óbitos e há ainda 481 casos ativos da doença.

A covid-19 provocou pelo menos 4.314.196 mortes em todo o mundo, entre mais de 203,9 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.514 pessoas e foram registados 993.241 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

RIPE // LFS

Lusa/Fim