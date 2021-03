Segundo dados do boletim epidemiológico, desde quinta-feira que os laboratórios de virologia analisaram 796 amostras, das quais 54 deram resultado positivo para o novo coronavírus, representando uma taxa de positividade de 7,7%.

Praia foi o concelho com mais casos nas últimas 24 horas, num total de 20. Ainda na ilha de Santiago, há mais infetados em Santa Catarina (5), São Miguel (4), Tarrafal e São Domingos, com dois cada, e um em São Salvador do Mundo.

São Vicente diagnosticou mais 10 casos, Sal com quatro, Boa Vista anunciou dois, tal como Ribeira Grande de Santo Antão e São Filipe, no Fogo.

Desde quinta-feira que as autoridades de saúde deram alta a mais 69 pessoas, perfazendo um acumulado de 15.344 casos recuperados da infeção.

Cabo Verde tem agora um total acumulado de 15.986 casos positivos desde 19 de março, dos quais 155 resultaram em morte e há 474 casos ativos.

O país recebeu na madrugada de hoje o primeiro lote de 24 mil vacinas conta a covid-19 da AstraZeneca e espera mais 80 mil doses da mesma farmacêutica brevemente e também 5.850 doses da Pfizer na segunda-feira.

A campanha de vacinação arranca em 19 de março.

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, disse que o país pretende vacinar 70% da sua população até final deste ano, meta superior mesmo à traçada no plano nacional de vacinação, que prevê vacinar 60% da população até 2023, sendo 20% em 2020 e outros tantos em 2021 e 2022.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.630.768 mortos no mundo, resultantes de mais de 118,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

