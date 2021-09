É o novo recorde diário de infeções, desde o início da pandemia. De acordo com o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe, o país não registou qualquer morte nas últimas 24 horas.

O documento esclarece que, das novas infeções, 45 foram registadas na ilha de São Tomé e quatro na ilha do Príncipe.

Com os dados mais recentes, o arquipélago conta agora com 2.789 casos de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, entre os quais 39 óbitos e 2.495 recuperações da doença.

O arquipélago lusófono conta ainda, oficialmente, com 253 casos sob vigilância, dos quais 245 na ilha de São Tomé e nove na ilha do Príncipe.

Destes, 240 encontram-se em isolamento domiciliar -- 232 na ilha de São Tomé e oito na ilha do Príncipe.

As autoridades indicam ainda que há treze pacientes internados - doze no hospital de São Tomé e um na unidade de sintomático respiratório, na ilha do Príncipe.

São Tomé e Príncipe registou duas mortes por covid-19 esta semana, ao fim de três meses sem vítimas mortais no arquipélago.

O primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus considerou hoje que o aumento de casos "é uma consequência dos ajuntamentos e do período de excesso" da campanha eleitoral.

"Vamos agora arregaçar as mangas e tomar as medidas que se impuserem, naturalmente, que muitas delas impopulares", disse, Jorge Bom Jesus admitindo que "temos que voltar a restringir".

JYAF // PJA

Lusa/Fim