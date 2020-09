O Brasil totaliza agora 131.625 vítimas mortais e 4.330.455 casos confirmados desde o início da pandemia, registada oficialmente no país no final de fevereiro.

A taxa de incidência da covid-19 no Brasil, pais lusófono mais afetado pela pandemia, é hoje de 62,6 mortes e de 2.060,7 casos por cada 100 mil habitantes, e a taxa de letalidade mantém-se em 3,0%.

De acordo com o Ministério da Saúde brasileiro, 3.573.958 pacientes já recuperaram da doença causada pelo novo coronavírus, e 624.872 continuam sob acompanhamento médico.

Geograficamente, todas as 27 unidades federativas do Brasil já ultrapassaram os 20 mil casos de infeção cada uma, e 23 já registam mais de mil óbitos.

O estado de São Paulo (sudeste) é o principal foco da pandemia no país, num total de 892.257 diagnósticos positivos da covid-19 e 32.606 mortes.

Entre as unidades federativas mais afetadas, seguem-se a Bahia (nordeste), com 282.517 infetados e 5.961 vítimas mortais, Minas Gerais (sudeste), com 252.263 pessoas diagnosticadas e 6.276 mortes, e o Rio de Janeiro (sudeste), que soma 242.491 casos e 16.990 óbitos.

Com um fim de semana de muito calor, onde as temperaturas chegaram aos 38°C, as praias do Rio de Janeiro, um dos estados mais afetados pela pandemia, voltaram a ficar cheias, tal como já ocorreu na semana passada.

Os banhitas desrespeitaram um decreto que vigora na capital 'fluminense', que proíbe a permanência de pessoas no areal.

Para tentar desencorajar a lotação das praias, o governo estadual publicou um decreto na sexta-feira, que proíbe moradores de outras regiões de estacionarem veículos perto da orla marítima.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 921.097 mortos e mais de 28,8 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

