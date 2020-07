Na habitual conferência de imprensa para fazer o ponto de situação do novo coronavírus em Cabo Verde, o diretor nacional da Saúde, Artur Correia, revelou que os novos casos foram registados em Santiago (26), distribuídos pelos concelhos da Praia (21), Santa Cruz (2), São Domingos (2) e Ribeira Grande com um, e sete na ilha do Sal.

Com os novos casos, o país passou a somar um total de 2.451 infetados de covid-19, desde 19 de março, continuando também com 23 óbitos e dois doentes transferidos para os seus países.

No mesmo encontro com a imprensa, o responsável de saúde de Cabo Verde indicou que o país registou mais 68 doentes recuperados nas últimas 24 horas, aumentado o total para 1.824 a nível nacional, mais do triplo dos doentes atualmente ativos no país, que é de 604.

O porta-voz do Ministério da Saúde informou ainda que o país regista 16 pessoas em isolamento hospitalar, dos quais sete no hospital regional em Santiago Norte, todos estáveis, e oito no Hospital Agostinho Neto, na Praia, dos quais três inspiram alguns cuidados redobrados.

O outro doente está internado no Hospital Ramiro Figueira, na ilha do Sal, ainda segundo Artur Correia, afirmando que São Nicolau, a outra ilha com casos ativos da doença no país, está a ter uma "atenção especial" das autoridades de saúde de Cabo Verde.

O diretor nacional de Saúde afirmou que o país vai continuar com uma tendência de redução dos casos, com nuances em alguns concelhos, como a Praia, onde a situação é estacionária, e prometeu fazer na segunda-feira o balanço na semana epidemiológica que termina no domingo.

"Até hoje, os dados confirmam essa tendência de diminuição, depois do pico que tivemos há algumas semanas", disse Artur Correia.

Em África, há 19.310 mortos confirmados em mais de 908 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 673 mil mortos e infetou mais de 17,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

