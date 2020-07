"Dos 28 casos hoje reportados, 24 são indivíduos de nacionalidade moçambicana, dois malauianos e dois indianos", refere-se no comunicado do Ministério da Saúde.

Dos novos casos, a maioria foi registada na província de Maputo (15), seguida de Maputo Cidade (10), Niassa (02) e província de Gaza (01).

Todos os casos, entre os quais dois menores de cinco anos, estão em isolamento domiciliar e decorre a identificação dos seus contactos, acrescenta.

Do total de 1.748 casos registados em Moçambique, 1.581 são de transmissão local e 167 importados, havendo 11 óbitos, nove internados e 616 recuperados, indicam as autoridades de saúde.

A cidade e a província de Maputo continuam a registar o maior número de casos ativos, com 259 e 231 infeções, respetivamente, seguida de Cabo Delgado, com 228, e Nampula, com 209 casos.

As restantes sete províncias do país registam menos de 60 casos.

Desde o anúncio do primeiro caso de covid-19 em Moçambique, em 22 de março, o país realizou 55.211 testes de casos suspeitos, tendo rastreado mais de 1,5 milhões de pessoas.

Foram colocadas em quarentena domiciliária 24.241 pessoas suspeitas de infeção e 3.420 continuam a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 660 mil mortos e infetou mais de 16,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

EYAC // VM

Lusa/Fim