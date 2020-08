Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), que reúne os dados dos 55 membros desta organização, desde segunda-feira foram registados mais 7.360 infetados.

O total de vítimas mortais desta pandemia em África é de 27.984.

A África Austral continua a registar o maior número de casos e de mortos devido ao novo coronavírus, com 652.440 infetados e 14.058 mortos.

Só a África do Sul, o país mais afetado do continente e o quinto a nível mundial, contabiliza 611.450 infetados e 13.159 mortes.

O norte de África é a segunda zona mais atingida pela pandemia, com 213.864 doentes infetados e 8.063 mortos, seguindo-se a África Ocidental: 155.715 infetados e 2.327 mortos.

A África Oriental contabiliza 120.472 casos e 2.510 mortos devido à covid-19, enquanto na África Central estão contabilizados 52.806 infetados e 1.026 vítima mortais do novo coronavírus.

O Egito, que é o segundo país com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 5.280 mortos e 97.478 infetados. Segue-o a Argélia, com 1.433 mortos e 42.302 infetados.

Entre os cinco países mais afetados, estão também a Nigéria, que regista 52.548 infetados e 1.004 mortos, e o Sudão: 12.836 infetados e 812 mortes, os mesmos contabilizados na segunda-feira.

Entre os países africanos lusófonos, Cabo Verde lidera em número de casos (tem hoje 3.522 casos e 37 mortos), seguindo-se Moçambique (3.440 casos e 21 mortos), Angola (2.222 casos e 100 mortos), Guiné-Bissau (2.205 casos e 34 mortos) e São Tomé e Príncipe (891 casos e 15 mortos), de acordo com os dados divulgados pelas autoridades oficiais destes países.

A Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), atualizou no passado dia 23 os dados e registou 4.926, um aumento de 34 pessoas face aos 4.892 infetados registados a 1 de agosto, e 83 óbitos, número que mantém desde o princípio do mês.

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito em 14 de fevereiro e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 809 mil mortos e infetou mais de 23,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

SMM // JH

Lusa/Fim