Na terça-feira, questionado pela Lusa, aquele lar da terceira idade adiantava que desde que havia sido detetado o primeiro caso, a 12 de abril, registavam-se três mortes e 26 utentes infetados.

Num novo balanço feito hoje, aquele lar da terceira idade, revela que, de momento, há cinco mortes a registar, "sendo que destas, três foram confirmadas por covid-19".

Nas restantes, apesar de se tratar de pessoas infetadas com o coronavírus, subsistem ainda dúvidas "em face do quadro de patologias graves associadas de que estes utentes padeciam, nomeadamente uma por doença oncológica e outro por insuficiência cardíaca/respiratória crónica", assinala a instituição.

Quanto ao número de infetados, o lar contabiliza agora 21 utentes infetados, menos cinco dos que eram apontados na terça-feira.

A instituição informa que terminou hoje, às 17:00, o rastreio aos utentes do lar, cujos testes foram realizados pela Delegação de Saúde local e na Unidade Móvel disponibilizada pela Câmara Municipal de Matosinhos. Já os funcionários foram testados no Hospital Pedro Hispano.

O número de casos confirmados entre profissionais é, até ao momento, de sete, entre os quais uma enfermeira. Segundo o lar, em isolamento profilático, por indicação do delegado de Saúde de Matosinhos, estão três enfermeiros.

No comunicado, o Lar do Comércio salienta que está a trabalhar "em condições muito limitadas", uma vez que dos 144 funcionários, apenas 96 se encontram no exercício das suas funções, para um universo de 205 utentes no lar e 38 em apoio domiciliário e informa que, ao abrigo da medida do reforço social de apoio à COVID 19, do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), na quinta-feira, recebe 13 colaboradores indiferenciadas.

A instituição, revelou hoje o delegado de saúde de Matosinhos, Jaime Baptista, em resposta á Lusa, vai ser alvo de uma nova vistoria para avaliar se estão a ser cumpridas as medidas de segurança para evitar novos contágios.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 179 mil mortos e infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Em Portugal, morreram 785 pessoas das 21.982 registadas como infetadas, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

