De um total de 1.153 amostras analisadas pelos laboratórios de virologia, o Ministério da Saúde e da Segurança Social avançou que 194 deram resultado positivo para o novo coronavírus, representando uma taxa de positividade de 16,8%.

São Vicente foi a ilha com maior número de casos desde segunda-feira, num total de 59, em 237 amostras analisadas, seguida de Santo Antão que registou mais 51 infetados, repartidos por Ribeira Grande (20), Porto Novo (23) e Paul (03).

A ilha de Santiago tem 32, distribuídos pelos concelhos da Praia (24), Santa Catarina e Santa Cruz, três cada, e Ribeira Grande e São Lourenço, um cada, enquanto São Nicolau somou 28, sendo 21 em Ribeira Brava e sete no Tarrafal, Sal com 10, Boa Vista anunciou nove casos, Brava tem três e Maio com dois.

As autoridades de saúde de Cabo Verde anunciaram ainda mais duas mortes associadas à doença, uma em São Vicente e outra no Sal, sendo esta a de um doente transferido de São Vicente, elevando para 228 o total de mortes provocadas pela covid-19 no arquipélago.

Nas últimas 24 horas, as autoridades sanitárias deram ainda alta a mais 221 pessoas, aumentando para 21.469 os casos considerados recuperados da doença desde o início da pandemia no país.

Cabo Verde chegou assim aos 24.742 casos positivos acumulados desde o primeiro infetado registado em 19 de março de 2020 e tem neste momento 3.030 casos ativos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.214.644 mortos no mundo, resultantes de mais de 153,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RIPE // LFS

Lusa/Fim