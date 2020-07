O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, anunciou também mais um óbito, com Angola a somar já 40 mortes devido à doença, sendo o segundo país africano onde o português é língua oficial com mais mortes, a seguir à Guiné-Equatorial, apesar ser o segundo com menos casos.

Dos novos casos, 15 foram diagnosticados em Luanda, com idades entre 2 e 82 anos, e um no Cuanza Sul, uma angolana de 35 anos de idade.