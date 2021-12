Estão hoje internadas 917 pessoas infetadas com o vírus SARS-Cov-2 (menos 19 do que na terça-feira), sendo que 138 delas estão em unidades de cuidados intensivos (mais cinco), segundo o relatório de hoje relativo à pandemia em Portugal da DGS.

Lisboa e Vale do Tejo é a região do país com mais novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas (1.796), seguindo-se o Norte (1.600), o Centro (1.315), o Algarve (338) e o Alentejo (122).

Das 15 mortes, cinco ocorreram no centro, quatro em Lisboa e Vale do tejo, três no Algarve, duas no Norte e uma no Alentejo.

MP // HB

Lusa/Fim