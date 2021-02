Os 12 óbitos foram registados desde terça-feira, em pacientes com idades entre 9 e 75 anos, dos quais sete são homens e cinco mulheres, detalhou o comunicado de atualização de dados sobre a pandemia em Moçambique.

O país contabiliza um total de 42.488 casos de infeção pelo novo coronavírus, 60% dos quais estão dados como recuperados e outros 335 ainda internados (74% na cidade de Maputo).

A maioria dos casos ativos, 8.734, está na capital do país, Maputo, do total de 16.384 existentes no país.

Desde que foi declarado o vírus em Moçambique, em março, já foram testados 356.317 casos suspeitos, dos quais 2.614 nas últimas 24 horas.

Mesmo diante do aumento do número de casos que se regista desde janeiro, Moçambique garantiu que tem testes de covid-19 para os próximos seis meses e não enfrenta "nenhuma carência", ao contrário de informações dando conta de falta de exames, disse hoje à Lusa a diretora adjunta da Saúde moçambicana.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.269.346 mortos resultantes de mais de 104,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

LYN // LFS

Lusa/Fim