As 12 mortes foram registadas nos últimos três dias, em pessoas com idades entre 62 e 86 anos. Todas as vítimas são de nacionalidade moçambicana, referiu o Ministério da Saúde em comunicado de atualização de dados sobre a pandemia.

Moçambique contabiliza, assim, 665 mortes por covid-19, tendo também um total acumulado de 59.914 casos, 71% dos quais recuperados e outros 199 internados.

A capital do país, Maputo, concentra a maioria dos internados, 70%, além do maior número de casos ativos, 10.830, dos mais de 16 mil existentes no país.

Desde que foi declarado o primeiro caso em 22 de março de 2020, Moçambique testou cumulativamente mais de 400 mil casos suspeitos de infeção pelo novo coronavírus.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.539.505 mortos no mundo, resultantes de mais de 114,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

