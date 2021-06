As infeções registaram-se, nas últimas 24 horas, em Luanda (71), Huambo (16), Cabinda (13), Zaire (2), Benguela (1), Moxico (1) e Lunda Norte (1) com idades entre 7 meses e 73 anos, sendo 72 do sexo masculino e 33 feminino.

Neste período foram reportados seis óbitos (4 do sexo masculino e 2 feminino) entre 7 e 82 anos, no Huambo (2), Luanda (2), Huíla e Cabinda (1), bem como 75 pessoas recuperadas, com idades entre 7 e 65 anos.

Os laboratórios processaram 2.183 amostras por RT-PCR, num cumulativo que aponta para 615.173 amostras processadas, com uma taxa de positividade de 6%.

Angola contabiliza 36.705 casos, 30.282 recuperados, 5.592 casos ativos (incluindo 11 críticos e 36 graves) e 831 óbitos.

Estão internados 164 doentes e 150 pessoas encontram-se em quarentena institucional.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.723.381 mortos no mundo, resultantes de mais de 172 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.034 pessoas dos 852.646 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RCR // SF

Lusa/fim