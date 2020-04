"Sabemos que há uma demanda muito grande ao hospital da Praia, nas mais diversas áreas, temos cerca de 20 especialidades, e tínhamos uma demanda entre 800 e 1.000 atendimentos diários nos serviços do hospital", afirmou à Lusa Júlio Andrade, diretor do Hospital Agostinho Neto (HAN).

Segundo o também presidente do conselho de administração do HAN, com as medidas restritivas impostas para evitar a propagação do novo coronavírus, esse número de atendimentos reduziu-se consideravelmente, para valores entre 30 a 40 pacientes.