De acordo com o edital do concurso lançado pelo Ministério das Finanças de Cabo Verde e ao qual a Lusa teve hoje acesso, a venda será feita por concurso público mediante proposta fechada, com uma base de licitação de 70 milhões de escudos (635 mil euros), e a abertura das propostas terá lugar em 05 de janeiro, pelas 10:00 (11:00 em Lisboa).

Construído na Alemanha em 1984, o navio cargueiro "Eser" encontra-se ancorado no porto da Praia desde 31 de janeiro de 2019, após ter sido apreendido com mais de 8,7 toneladas de cocaína em 260 fardos, navegando então com bandeira do Panamá.