A informação foi dada à France Presse por Wasel Abu Youssef, membro do comité executivo da OLP.

Este cargo foi formalmente criado na passada quinta-feira, por iniciativa do próprio Mahmoud Abbas, durante uma convenção em Ramallah, na Cisjordânia ocupada, quando a comunidade internacional há muito tempo pede reformas à OLP.

Hussein al-Sheikh, de 64 anos, é um veterano do movimento Fatah de Mahmoud Abbas e considerado próximo do homem de 89 anos que lidera a Autoridade Palestiniana desde 2005.

Segundo Aref Jaffal, diretor do Centro Al-Marsad de Monitorização Eleitoral, a criação do cargo de vice-presidente da OLP, uma organização com poderes para negociar e concluir tratados internacionais em nome do povo palestiniano, visa "preparar a sucessão de Abbas".

"O sistema político palestiniano já está numa condição miserável, por isso penso que todos estes arranjos são um prelúdio para a designação de um sucessor de Abbas", disse Jaffal.

