"Em nome do povo venezuelano, parabenizo o presidente Vladimir Putin pela contundente vitória do Partido Rússia Unida nas eleições regionais e municipais do último fim de semana. Um apoio contundente do povo russo que ratifica a sua liderança indiscutível", escreveu no Twitter Maduro.

O ato eleitoral começou na sexta-feira e, segundo os primeiros resultados, foram eleitos 30.668 candidatos para cargos municipais e regionais, com grande maioria para o partido do Kremlin, que conquistou os governos de 12 das 14 regiões em disputa.

De acordo com o ex-Presidente russo e vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitri Medvedev, as eleições corresponderam à lei eleitoral, enquanto vão ser investigadas infrações específicas.

O antigo chefe de Estado assegurou que o apoio recebido pela formação que preside prova que as autoridades estão no caminho certo, incluindo a sua política em relação à Ucrânia, onde desde fevereiro decorre uma "operação militar especial" que causou a morte a mais de 7.000 civis.

Com posição idêntica, o Presidente da Venezuela ressaltou hoje que os resultados ratificam a liderança incontestável de Putin, a quem reitera o seu apoio desde o início da invasão da Ucrânia.

JML // RBF

Lusa/Fim