Em comunicado, a DRS reportou 98 novos casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, tratando-se de um caso importado da região de Lisboa e Vale do Tejo e 97 casos de transmissão local, passando a região a contabilizar 5.084 infetados confirmados.

O organismo adiantou haver mais quatro óbitos, dois homens e duas mulheres, entre os 80 e 88 anos, com comorbilidades associadas e que estavam a ser acompanhados pelos profissionais de saúde afetos à Unidade Polivalente da covid-19, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A região contabiliza até à data, um total de 44 óbitos associados à covid-19.

Segundo a secretaria regional, nenhuma destas mortes têm a ver com os três doentes transferidos sexta-feira do continente para o hospital do Funchal.

Registaram-se também 59 casos considerados recuperados, registando na região 3.033 recuperações da doença.

O arquipélago regista 2.007 os casos ativos, dos quais 99 são casos importados e 1.908 são de transmissão local.

No que diz respeito ao isolamento dos casos ativos, a DRS assinalou que 73 pessoas se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (65 pessoas em Unidades Polivalentes e oito na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19) e 53 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

No total, há 295 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou aos serviços regionais de saúde, estando em curso as respetivas investigações.

Relativamente à vigilância ativa de contactos de casos positivos, 2.725 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.206.873 mortos resultantes de mais de 102 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 12.179 pessoas dos 711.081 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

