"No dia 08 de julho de 2021, há a reportar 24 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 na RAM [Região Autónoma da Madeira], pelo que a região passa a contabilizar 9.736 casos confirmados de covid-19 [desde o início da pandemia]", pode ler-se no boletim epidemiológico.

A região não registava uma centena de infeções ativas desde o dia 07 de junho, data em que assinalava 108 casos.

Entre os novos positivos estão cinco casos importados -- três de Espanha, um da Venezuela e um de Itália -- e 19 de transmissão local.

O documento da autoridade regional indica existirem atualmente 100 casos de covid-19 ativos na região, dos quais "28 são casos importados e 72 são de transmissão local".

O arquipélago contabiliza, até à data, um total de 73 óbitos associados à doença.

Ainda de acordo com a DRS, as pessoas infetadas estão a cumprir isolamento, havendo duas pessoas internadas nas unidades polivalentes do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, após uma semana sem registo de doentes nas instalações hospitalares madeirenses.

Não há qualquer doente na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19, lê-se na nota.

Outras 24 pessoas estão confinadas numa unidade hoteleira e as restantes permanecem em alojamento próprio.

Em termos de recuperados, a Madeira contabiliza um total de 9.563 doentes curados desde o início da pandemia.

Existem também 82 situações de viajantes identificadas no aeroporto, contactos com positivos ou outras que foram reportadas e que estão a ser apreciadas na região.

Em vigilância ativa de contactos de casos positivos encontram-se 427 pessoas na Madeira, além de 27.885 viajantes com recurso à aplicação 'MadeiraSafe'.

De acordo com os dados difundidos hoje pela Direção-Geral de Saúde (DGS), a Região Autónoma da Madeira registou 14 novos casos, somando 10.032 infeções e 70 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.004.996 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 185 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.135 pessoas e foram registados 899.295 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, a Índia ou a África do Sul.

SFYR // VAM

Lusa//Fim