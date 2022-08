"Os exames de radiologia surgem como sendo os cuidados de saúde que auferiram maior valor de reembolso, representando 23% do valor, enquanto as consultas médicas e a medicina dentária representam 17,1% e 16,8% respetivamente", refere o IASAÚDE em comunicado.

Os dados do primeiro semestre apontam para o pagamento de 167.000 atos, 80,2% dos quais deram entrada nos serviços da sede instituto, no Funchal, seguindo-se os concelhos da Calheta (3,9%) e de Câmara de Lobos (3,5%).

"Por sua vez, através dos serviços de entrega alternativos -- quiosque digital na Loja do Cidadão e o Pré-registo -- foram recebidos 32.477 atos para efeitos de reembolso", lê-se no comunicado.

No total, nos primeiros seis meses de 2022, o IASAÚDE procedeu ao pagamento de 1.558.779,55 euros no âmbito do reembolso das despesas de saúde aos beneficiários do Serviço Regional de Saúde.

