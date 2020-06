"Há um novo caso recuperado a reportar, tratando-se de um residente no concelho de Câmara de Lobos [zona oeste da Madeira]", refere o IASAÚDE, em comunicado.

No total, já foram notificados 1.543 casos suspeitos de covid-19 no arquipélago, dos quais 1.453 não se confirmaram.

O IASAÚDE informa, por outro lado, que o homem sinalizado como caso positivo no dia 01 de junho, no contexto das atividades de vigilância epidemiológica implementadas no Aeroporto da Madeira, permanece na região, em isolamento numa unidade hoteleira dedicada a confinamento.

"A investigação epidemiológica do caso está em curso, a cargo da autoridade de saúde da região Centro [no continente, onde reside o doente], em articulação com as autoridades de saúde da Região Autónoma da Madeira", lê-se na mesma nota.

O IASAÚDE indica ainda que 520 pessoas estão a ser acompanhadas nos vários concelhos da região pelas autoridades de saúde, das quais 352 pessoas em vigilância ativa e 168 em autovigilância.

O total de amostras processadas no Laboratório de Patologia Clínica do Serviço de Saúde da Madeira (Sesaram) até à data é de 15.627, abrangendo 14.247 utentes.

Em Portugal, morreram 1.447 pessoas das 33.261 confirmadas como infetadas, e há 20.079 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 380 mil mortos e infetou quase 6,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,7 milhões de doentes foram considerados curados.

