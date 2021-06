"Isto significa que 24% da população residente tem já a vacinação completa e 40% uma dose da vacina", informa o organismo em comunicado, sublinhando que as pessoas inoculadas integram os grupos prioritários definidos no Plano Regional de Vacinação contra o SARS-CoV-2, de acordo com a alocação das vacinas à região.

A direção regional indica que será dada continuidade ao processo no decurso desta semana, com destaque para o reforço da vacinação dos doentes acamados e com mobilidade reduzida.

O Plano Regional de Vacinação estabelece três fases, a começar pelos grupos prioritários, ao que se seguem as pessoas com comorbilidades e, depois, o resto da população.

A estimativa aponta para 50 mil pessoas na primeira fase; outras 50 mil na segunda fase, e, por fim, 100 mil pessoas.

De acordo com os dados mais recentes da Direção Regional de Saúde, o arquipélago da Madeira, com cerca de 260 mil habitantes, regista 108 casos ativos de covid-19, num total de 9.503 confirmados desde março de 2020, e 72 mortos associados à doença.

A pandemia de provocou pelo menos 3.739.777 mortos no mundo, resultantes de mais de 173,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.037 pessoas dos 853.632 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

DC // ROC

Lusa/fim