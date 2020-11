De acordo com o IPMA, o aviso vigorará entre as 03:00 e as 13:00 de sexta-feira, estando previstas ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir entre 10 e 12 metros de altura máxima.

A costa norte da Madeira estará ainda sob aviso amarelo para agitação marítima entre as 15:00 de quarta-feira e as 03:00 de sexta e também sob aviso amarelo, mas devido ao vento, com rajadas previstas de 70/80 quilómetros por hora (km/h), entre as 12:00 de quarta-feira e as 12:00 de sexta-feira.

As regiões montanhosas da ilha da Madeira vão estar sob aviso amarelo para vento entre as 10:00 de quarta e as 12:00 de sexta-feira, com rajadas até 90/110 km/h.

O vento vai afetar também a costa sul, com rajadas até 70/80 km/h entre as 11:00 de quarta-feira e as 12:00 de sexta-feira.

A ilha de Porto Santo, além do aviso laranja para agitação marítima, estará sob aviso amarelo pelo mesmo motivo entre as as 15:00 de quarta-feira e as 03 de sexta-feira, com ondas de quatro a cinco metros, e sob aviso amarelo devido ao vento, com rajadas até 70/80 km/h.

JML // MLS

Lusa/Fim