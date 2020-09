O boletim epidemiológico do IASAÚDE esclarece que os novos casos foram detetados no âmbito da operação de rastreio no Aeroporto da Madeira, tratando-se de quatro viajantes oriundos da Polónia e dois de França.

A Região Autónoma da Madeira passa a contabilizar 218 casos confirmados de covid-19.

"São agora 60 os casos ativos, dos quais 50 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e dez são casos de transmissão local", refere o IASAÚDE, sublinhando que 158 pessoas já recuperam.

Em relação ao isolamento dos casos positivos, 28 pessoas encontram-se numa unidade hoteleira dedicada, 31 em alojamento próprio e uma está internada na Unidade Polivalente dedicada ao novo coronavírus no Hospital Central do Funchal.

"À data, 14.745 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, com recurso à aplicação MadeiraSafe, das quais 7.030 estão em vigilância ativa", refere o boletim epidemiológico, indicando que foram também sinalizadas duas situações suspeitas nas últimas 24 horas.

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, em vigor desde 01 de julho, há a reportar um total cumulativo de 68.004 colheitas para teste à covid-19 realizadas até às 17:00 de hoje.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 33,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.957 pessoas dos 74.029 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

DC // MCL

Lusa/Fim