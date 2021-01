O número de novos casos de hoje iguala o registado no domingo passado e é o mais alto desde 15 de janeiro, quando foram detetados 140 novos infetados em 24 horas.

Entre os novos positivos, três são casos importados - dois provenientes da região Norte de Portugal e um da Polónia - e 153 de transmissão local.

A região autónoma passa a contabilizar 4.062 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 1.831 estão ativos, sendo 114 importados e 1.717 de transmissão local.

Há também registo de 31 óbitos associados à doença.

Em relação ao isolamento dos positivos, 67 pessoas estão hospitalizadas, quatro delas nos cuidados intensivos, e 44 encontram-se numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

"No total, há 271 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, estando relacionadas com contactos com casos positivos", refere a Direção Regional de Saúde, indicando, também, que 2.231 pessoas estão em vigilância ativa e 4.184 estão monitorizadas através da aplicação 'MadeiraSafe'.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.075.698 mortos resultantes de mais de 96,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.686 pessoas dos 595.149 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

