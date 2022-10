De acordo com os dados do boletim epidemiológico mensal difundido pela Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil madeirense, o arquipélago registou menos 48 casos de covid-19 e menos oito óbitos em comparação com o mês anterior.

Em agosto, a Madeira notificou 1.741 casos confirmados de covid-19, 13 óbitos associados à doença e uma média diária de 32 internamentos.

A média de casos por dia manteve-se nos 56.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, a Madeira soma um total de 140.988 casos de covid-19, 393 óbitos, 140.198 recuperados (99,4%) e 2.873.476 testados.

