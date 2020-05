"Temos quatro novos casos positivos a reportar. Tratam-se de quatro residentes em Câmara de Lobos, duas pessoas na faixa etária dos 20 a 29 anos; uma na faixa dos 40 a 49 anos e uma na faixa etária dos 50 a 59 anos", disse a vice-presidente do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), Bruna Gouveia, que falava numa videoconferência de imprensa relativa ao boletim diário da pandemia no arquipélago.

"Contabilizamos 1.442 casos suspeitos de covid-19 notificados na Região Autónoma da Madeira, 1.347 dos quais foram excluídos por terem testado negativo. Há cinco casos que aguardam resultados laboratoriais", referiu.

Bruna Gouveia adiantou que aqueles doentes "já estavam identificados como contatos próximos dos casos positivos que tinham sido diagnosticados naquela freguesia em abril e que tinham testado negativo num primeiro momento de avaliação, permaneceram em isolamento numa unidade hoteleira designada para este efeito durante 14 dias e, após finalizado esse período, tempo máximo de incubação, foram reavaliados e testaram positivo".

"Estas pessoas manter-se-ão em isolamento na unidade hoteleira, sendo acompanhadas pelas autoridades de saúde do concelho de Câmara de Lobos", acrescentou.

"Totalizamos, agora, 90 casos positivos notificados para a covid-19 na Região Autónoma da Madeira, mantendo-se os 50 doentes recuperados, e passamos a ter 40 casos de infeção ativos", observou.

A vice-presidente do IASAÚDE adiantou ainda que "não houve alteração no estado dos doentes", permanecendo um, por necessidades de cuidados noutra área da saúde, na unidade de internamento polivalente dedicada à covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, seis em isolamento e 33 nos seus domicílios ou nas unidades hoteleiras designadas, todos estes últimos "com sintomas ligeiros".

Em vigilância ativa encontram-se 258 pessoas e em vigilância passiva outras 42.

Bruna Gouveia indicou também que a região "não tem nenhum profissional de saúde em isolamento devido a contatos com a covid-19".

A Linha SRS24 totaliza 7.273 chamadas e a Linha de Acompanhamento Psicológico do IASAÚDE 631 atendimentos.

No que diz respeito a testes, a Madeira apresenta um total de 4.996 amostras processadas referentes a 4.443 pessoas.

O secretário regional da Saúde e da Proteção Civil, Pedro Ramos, sublinhou, por seu lado, que os novos quatro casos estão relacionados com um "'cluster' bem identificado" e que motivou uma cerca sanitária de duas semanas na freguesia de Câmara de Lobos.

"Não vão abalar todo um trabalho que está sendo feito, nem a retoma de algumas atividades", afirmou.

Pedro Ramos revelou igualmente que já foram testados 10 lares da região, num total de 1.092 pessoas, cujos resultados foram negativos.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 257 mil mortos e infetou quase 3,7 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.089 pessoas das 26.182 confirmadas como infetadas, e há 2.076 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

EC // MLS

Lusa/Fim