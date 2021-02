No boletim epidemiológico divulgado hoje, a autoridade regional de saúde refere que, dos 86 novos casos, apenas três são importados (dois provenientes da Polónia e um da França), sendo os restantes 83 de transmissão local, "na sua maioria já associados a contactos de casos positivos".

No mesmo documento, a DRS menciona que 57 pessoas estão internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, encontrando-se 54 em Unidades Polivalentes e três na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

Outros 33 infetados cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

Sobre a situação dos dois doentes transferidos de hospitais de Lisboa, um permanece na Unidade de Cuidados Intensivos e outro na Unidade Polivalente do Hospital do Funchal, indica.

Além destes casos, as autoridades de saúde da Madeira estão a avaliar a situação de outras 280 pessoas relacionadas com contactos de casos positivos reportadas à linha SRS24 ou ao Serviço Regional de Saúde (SESARAM).

A Madeira mantém o total de 60 vítimas mortais associadas à covid-19 e regista hoje mais 151 doentes recuperados, totalizando 4.442 pessoas curadas desde o início da pandemia no arquipélago.

Também estão em situação de vigilância ativa de contactos positivos 1.658 pessoas e 3.713 viajantes são acompanhados pelas autoridades, com recurso à aplicação 'MadeiraSafe'.

No que diz respeito à realização de testes de despiste na região, a DRS indica que, na operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos, foram efetuadas 158.851 colheitas e o laboratório de Patologia Clínica do SESARAM processou 288.727 amostras.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.355.410 mortos no mundo, resultantes de mais de 107,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 14.885 pessoas dos 778.369 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

AMB // VAM

Lusa/fim