No boletim epidemiológico hoje divulgado pela Direção Regional da Saúde (DRS) da Madeira é indicado que o arquipélago passou a contabilizar um total de 12.923 casos SARS-CoV-2 desde o início da pandemia.

De acordo com a informação divulgada pelo gabinete do secretário regional da Saúde e Proteção Civil, a vítima mortal é um doente com 86 anos, com comorbilidades associadas, que morreu no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, elevando para 84 o total de óbitos associados à covid-19 na Madeira.

O boletim realça que, das 542 situações ativas reportadas, 39 são casos importados e 413 de transmissão local.

Estas pessoas estão a cumprir isolamento, encontrando-se 43 doentes internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, das quais sete na unidade de Cuidados Intensivos dedicados à doença.

Outros 49 infetados estão confinados numa unidade hoteleira e as restantes permanecem em alojamento próprio.

Sobre os novos casos identificados, a DRS menciona que sete são importados, sendo dois da região de Lisboa e Vale do Tejo, e os restantes cinco da Geórgia, dos Países Baixos, de Espanha, da Finlândia e da Dinamarca (países que têm um infetado cada sinalizado na região). Os outros 45 casos são de transmissão local.

A DRS indica que estão a ser avaliadas 280 situações relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da região.

Também estão em vigilância ativa 430 pessoas que tiveram contactos com casos positivos e 33.015 viajantes estão a ser acompanhados pelas autoridades de saúde insulares, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

O boletim salienta que a Madeira regista mais 35 casos de doentes recuperados, ascendendo a 12.387 as pessoas que conseguiram curar-se depois de terem sido infetadas pelo novo coronavirus.

A Madeira foi hoje colocada na categoria de risco elevado para covid-19 no mapa do Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), que suporta decisões sobre viagens na União Europeia (UE), passando do laranja para vermelho.

Depois de, em meados de outubro, ter ficado na categoria verde (relativa à melhor situação epidemiológica no mapa do ECDC) e de há duas semanas ter recuado para a laranja, a Madeira volta hoje a ver a classificação piorada, passando para o vermelho, que significa risco elevado.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Hoje, esta entidade atribuiu à Madeira 66 novos casos, apontando que a região soma 13.555 infeções e 79 mortes por covid-19.

A covid-19 provocou pelo menos 5.122.682 mortes em todo o mundo, entre mais de 254,95 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.295 pessoas e foram contabilizados 1.115.080 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

AMB // MCL

Lusa/fim