No boletim epidemiológico diário divulgado pelo Instituto da Administração de Saúde (IASaúde) pode ler-se que "hoje há 10 novos casos positivos a reportar, pelo que a Madeira passa a contabilizar 573 casos confirmados de covid-19 no território regional".

Destes casos, três são importados (dois provenientes da Polónia e um de Espanha) e outros sete são de transmissão local, estando "associados a casos identificados anteriormente", adianta.

O instituto aponta na mesma informação que a região totaliza "192 os casos ativos, dos quais 121 são importados", que foram identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira, sendo as restantes 71 situações de transmissão local.

Dos casos ativos, "104 são não-residentes e 88 são residentes na Madeira", complementa.

O IASaúde menciona que estes doentes estão em isolamento, sendo que 65 pessoas se encontram num hotel, 123 em alojamento próprio e "quatro pessoas encontram-se internadas na Unidade Polivalente dedicada à covid-19" criada no Hospital do Funchal.

A autoridade regional ainda salienta que estão a ser estudadas "56 novas situações", das quais duas foram identificadas na operação de rastreio montada no Aeroporto da Madeira e "54 estão relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24".

Sobre a "vigilância ativa de contactos de casos positivos", indica que "625 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região".

Em termos de vigilância de viajantes, estão a ser acompanhadas 10.430 pessoas com recurso à aplicação MadeiraSafe.

O IASaúde noticia igualmente que "hoje há mais 17 casos recuperados" no arquipélago, totalizado a região 389 doentes curados.

A Madeira mantém os dois óbitos associados à covid-19, enfatiza.

Relativamente aos testes para despiste realizados na região, assinala que na operação de rastreio a viajantes efetuada nos portos e aeroportos foram feitas 105.386 colheitas.

Por seu turno, o Laboratório do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) processou um total 163.479 amostras.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.294.539 mortos em mais de 52,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.250 pessoas dos 204.664 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

