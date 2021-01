No seu boletim diário, a DRS diz haver hoje 94 novos casos positivos a reportar, pelo que a Madeira passa a contabilizar 5.178 casos confirmados de covid-19.

Ainda de acordo com a DRS, trata-se de três casos importados (um da Região de Lisboa e Vale do Tejo e dois da Região Norte de Portugal) e 91 casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos.

O boletim sobre a situação epidemiológica da covid-19 no arquipélago aponta igualmente para mais 118 casos recuperados, passando a região a contabilizar 3.151 doentes recuperados da doença.

A DRS indica também que uma mulher de 89 anos e com comorbilidades associadas que estava a ser acompanhada pelos profissionais de saúde afetos à Unidade Polivalente da covid-19 do Hospital Dr. Nélio Mendonça faleceu hoje, elevando para 45 os óbitos associados a esta doença na Madeira.

O boletim aponta, assim, o registo de 1.982 casos ativos, dos quais 101 são importados e 1.881 são de transmissão local.

No que diz respeito ao isolamento dos casos ativos, 76 pessoas encontram-se hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (68 em Unidades Polivalentes e oito na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19) e 46 em isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

"Adicionalmente, três doentes com diagnóstico de covid-19, provenientes do território continental (Região de Lisboa e Vale do Tejo), permanecem em Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à pandemia, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

No total, acrescenta a DRS, há 170 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM, EPERAM.

No que concerne à vigilância ativa de contactos de casos positivos, 2.649 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.219.793 mortos resultantes de mais de 102,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 12.482 pessoas dos 720.516 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

