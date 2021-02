Segundo o boletim diário da Direção Regional da Saúde, desde domingo recuperaram da doença 72 pessoas e estão ativos na região 1.809 casos de infeção.

Até hoje, desde o início da pandemia, já foram contabilizados 5.886 casos de covid-19 na Madeira, tendo 4.022 já recuperado.

A doente que morreu hoje estava internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, e tinha "comorbilidades associadas", segundo a autoridade regional de Saúde.

Ainda de acordo com a Direção Regional da Saúde, os 83 novos casos reportados hoje são todos de transmissão local.

Cinquenta e sete pessoas estão internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, das quais 51 em unidades Polivalentes e seis na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

Outras 36 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada.

No boletim é ainda indicado que existem 241 casos em estudo pelas autoridades de saúde, relacionados com contactos com casos positivos e que foram reportados à linha SRS24 ou ao Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira.

Relativamente à vigilância ativa de contactos de casos positivos, 1.739 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde nos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.316.812 mortos no mundo, resultantes de mais de 106 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 14.354 pessoas dos 767.919 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

